وكيل الصحة للشؤون الوقائية يتفقد الحجر الصحي بمطار أسيوط الدولي

تفقد الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط الحجر الصحي بمطار اسيوط الدولي لمتابعة سير العمل وذلك في إطار جولاتهم الميدانية لمتابعة المنشآت الصحية والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

رافقه خلالها المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط ، والدكتور جان جندي حنا مدير إدارة الحجر الصحي.

شملت جولة وكيل الصحة للشؤون الوقائية تفقد أقسام الحجر الصحي، عيادات المعاينة الطبية وآلية فحص المسافرين القادمين من الخارج، والتأكد من خلوهم من أي أمراض معدية، وقسم التطعيمات وتلقيح المسافرين بالتطعيمات اللازمة، وقسم صحة البيئة والأغذية، وقسم العزل المخصصة للمرضى، والتأكد من توافر كافة احتياجاتهم، وعيادة الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية للمسافرين، فضلا عن قسم تسجيل البيانات للمسافرين القادمين من الخارج، ومتابعة حالاتهم الصحية.

استمع ـ خلال الجولة ـ خطة العمل خلال الفترة الحالية والقادمة بعيادة الحجر الصحي بالمطار ، كما تم مناقشة الفريق الطبى والإدارى حول الاحتياجات المطلوبة وحصرها للعمل على توفيرها وبصفة عاجلة.

ووجه وكيل الصحة للشؤون الوقائية لمدير إدارة الحجر الصحي بالمديرية بالتنسيق مع مسؤولي إدارة التموين الطبي لدعم الحجر الصحي بأية احتياجات للحجر الصحي مثمنًا دور الفريق الطبي بجميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة.