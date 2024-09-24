انطلاق مناقشة تطور التهاب الأمعاء وأمراض المناعة بجامعة أسيوط

استضافت مستشفيات جامعة أسيوط وقائع البرنامج العلمي لمناقشة أمراض المناعة وتطور مرض التهاب الامعاء والذي نظمته جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير بالاشتراك مع وحدة الجهاز الهضمي والكبد بقسم الأمراض الباطنة ورابطة الجهاز الهضمي والكبد بأسيوط ووزارة الصحة ممثله في مديرية الصحة والسكان بأسيوط ومستشفياتها ونقابة الأطباء بأسيوط.

يأتي البرنامج العلمي تحت رعاية الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط انطلاقا من دور جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير ووحدة الجهاز الهضمي والكبد بقسم الأمراض الباطنة ورابطة الجهاز الهضمي والكبد بأسيوط البحثي على الصعيد المحلي والدولي وتماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 في مجال البحث العلمي، بحضور الدكتور عصام الدين عبد المحسن والدكتور زين العابدين احمد سيد رؤساء البرنامج العلمي ودكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة استاذ أمراض الباطنة والكبد بجامعة أسيوط ودكتور حسين الأمين رئيس جمعية ورابطة الجهاز الهضمي والكبد بأسيوط ودكتور وائل عباس رئيس وحدة الجهاز الهضمي ودكتور محمد اليمني رئيس اقسام الباطنة ودكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط .

تضمن البرنامج جلستين نقاشيتين بخلاف الجلسة الافتتاحية وبمشاركة لفيف من أساتذة الطب وأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد والمناظير والأعصاب والجراحة والعيون والجلدية والروماتيزم ...

أوضح الدكتور حسين الأمين رئيس جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير رئيس الرابطة بأسيوط أن برنامج تطور مرض التهاب الامعاء وأمراض المناعة تطرق الي مناقشة هذا المرض الذي لا يقتصر علي الامعاء والقولون ولكن يمتد ليشمل أجهزة اخري من جسم الإنسان وبالتالي بيتم عرض هذا الأمر من خلال حالات معروفه وواقعية تأتي لعيادة القولون المناعي بمستشفى الراجحي الجامعي يوم الإثنين من كل أسبوع وهي حالات موجودة بالفعل وليست حالات افتراضية مضيفاً أن القصة ليست مقصورة علي الجهاز الهضمي فقط ولكن تشمل عدة تخصصات فهناك حالات تخص الأمراض العصبية والتهاب الأعصاب وحالات تخص مرضي العيون وحالات تخص الأمراض الجلدية وحالات تخص امراض السمع وأمراض الروماتيزم والمفاصل وبالتالي فالمناقشات اليوم تتحدث عن مرض يخص عدة أجهزة بالجسم وهنا نشير الي أمر غاية في الأهمية وهو أن كل من يتعامل مع هذه الأمراض لابد وأن يكون لديه القدر الكافي بهذا المرض.

وبالتالي نحن اليوم في هذه الندوة والبرنامج العلمي نعمل علي دعوة مختلف التخصصات الطبية لتسري هذه المناقشات بخبراتهم في هذا المجال لأنهم طرف اصيل في علاج مثل هذه الأمراض.

وأوضح الأمين أن البرنامج ليست جلسه أو جلستين ولكنه برنامج متكامل ومستمر يتم إعداده من جمعية صعيد مصر للجهاز الهضمي والكبد والمناظير ورابطة الجهاز الهضمي بالتعاون مع وحدة الجهاز الهضمي والكبد وأمراض الباطنة بالجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بأسيوط ونقابة الأطباء بحيث يكون البرنامج جلسات علمية وحلقات نقاشية مستمرة يناقش العديد من الموضوعات لتشخيص هذه الأمراض وطرق علاجها ..

واختتم حديثي بخالص الشكر والتقدير والاحترام لراعي مسيرة المنظومة العلمية بالجامعة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة و الدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب الأطباء بأسيوط علي ما بذلوه من جهد وتعاون واثروا البرنامج العلمي مع كوكبة من أساتذة الطب المتخصصين كل في مجاله وتخصصه وخبرته لإخراج يوم علمي مميز ومتميز .