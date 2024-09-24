محافظ الدقهلية: مشاكل المواطنين وهمومهم أولي اهتمامي

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصوره التقي خلالها عدد من المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .



كما التقي اللواء مرزوق، بأصحاب الوحدات السكنيه بمشروع مساكن الجلاء لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز ) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقيه وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات .



وأيضاً التقي المحافظ، بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير ، مؤكداً لهم علي دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم .



وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علي أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها ، مشيراً إلي أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب الي جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكوميه .



وقال محافظ الدقهلية، أتابع علي مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصوره وقريباً ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة لحل هذه المشكله من جذورها وتحسين الصوره البصريه للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره وكافة مدن المحافظة .



جاء ذلك بحضور الدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد للمحافظه ، العميد علي ابو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق ، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين ، والمهندسه نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضاريه بالمحافظة .