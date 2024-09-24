تعليم وثقافة قوص ينظمان ورشة فنية تستهدف تلاميذ قرية حجازة

تابع المهندس ياسر حمادى رئيس مركز ومدينة قوص و عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل الفنية لتلاميذ مدرسة كوبرى حجازة الابتدائية المشتركة بالتعاون مع قصر ثقافة قوص، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان بحضور احمد جابر مسعود مدير قصر ثقافة قوص و كريمان جمال مديرة المدرسة و عزت الشريف مدير العلاقات العامة بتعليم قوص وسيد مصطفى المنسق التكنولوجي والإعلام لثقافة قوص وياسر مصطفى و ممدوح شاكر والفنان التشكيلي محمد فتحى مسؤولى الأنشطة بقصر ثقافة قوص وهانى أنيس المسؤول الاعلامي لتعليم قوص .

هذا وثمن عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية خلال كلمته بمكتبة مدرسة دور المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتا انها تستكمل مع المبادرات الأخرى التي تهتم بالمواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، وترتكز مبادرة بداية على التنمية البشرية والاستهداف الجغرافي لتحسين خصائص السكان والارتقاء بجودة الحياه للمواطنين من خلال تكامل جوانب التنموية البشرية المتمثلة فى "التعليم - والصحة - الضمان والحماية الاجتماعية -خلق فرص العمل - والتمكين الاقتصادي"، حيث تكمن اهميتها في التوجه نحو اللامركزية، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تنفيذ جميع الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التي ستشهدها المبادرة، لتحقيق أهدافها .

يذكرنا أن تعليم قوص نظم عددًا من الفاعليات التثقيفية بقرى خزام وجراجوس وحجازة منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية السبت الماضي ،شارك فيها عدد من الكوادر المهنية حيث تضمنت ندوات إرشادات زراعية عن كيفية زراعة القمح بنظام التسطير إستهدفت أهالى ومزارعى قرية خزام ، كما أقام قسم اكتشاف المواهب بعمل ورشة فنية لاكتشاف المواهب ترأسها الشاعر الكبير احمد الشباط .

من ناحية أخرى واصل الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لليوم الثاني علي التوالي، اجراءات تسليم عقود المعلمين الناجحين في مسابقه ال 30 الف معلم فى نسختها الثانية وتوزيعهم علي المدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، 2024/2025.

حيث التقي وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، البوم الثلاثاء المعلمين الجدد بقاعة ديوان عام المديرية، لإنهاء الإجراءات والبيانات والأوراق المطلوبة لاستلام وظائفهم، وتوقيع العقود لتوزيعهم على الإدارات التعليمية بالمدارس التي بها عجز.

كما قدم التهنئة للمعلمين الجدد مؤكداً على رسالة المعلم ودوره فى إعداد جيل جديد من أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك في حضور أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام واللجنة المشكلة للأستقبال والمراجعة برئاسة محمد حمدان مدير إدارة الموارد البشرية، وعضوية الدكتور حسن عيسى، ووفاء أحمد وناهد سيد وعبير عبدالرحيم ادارة الموارد البشرية بالمديرية.