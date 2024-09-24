أردوغان: دعوة للاعتراف بفلسطين ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم ، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها والوقوف إلى جانب الحق سيجعل منطقة الشرق الاوسط هادئة من الحرب والعدوان الاسرائيلى على الابرياء ، جاء ذلك خلال تصريحاته التي تناولت الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، حيث أكد أن 41 ألف شخص لقوا حتفهم في المجزرة المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وأشار أردوغان إلى أن الصور المسربة من السجون الإسرائيلية تعكس نوع الاضطهاد الذي يعاني منه الفلسطينيون، مؤكدًا أن المجزرة في غزة مستمرة منذ 353 يومًا وتسببت في مقتل 41 ألف شخص، مع وجود أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات الآلاف من الجرحى. واعتبر أن هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلًا من منظمات الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة الدفاع عن موظفيها والسكان في القطاع.

وأضاف أردوغان: "أليس من يقطنون في قطاع غزة والضفة الغربية بشرا؟"، مؤكدًا أن ما يجري في فلسطين يدل على الانهيار المعنوي الذي تعاني منه البشرية. واعتبر أن الفلسطينيين يمارسون حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال والتطهير العرقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء العدوان الإسرائيلي هو الدعم غير المحدود الذي تحظى به من بعض الدول.

ووجه الرئيس التركي انتقادات حادة للأمم المتحدة والقيم الإنسانية الغربية، قائلًا: "الأمم المتحدة وقيمها الإنسانية هي التي تقتل في غزة، وليس الأطفال فقط". وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تمارس تطهيرًا عنصريًا ضد الفلسطينيين، داعيًا الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار والهدنة إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة سرًا.

كما أشار أردوغان إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدًا أنه سيتخذ كل الخطوات الضرورية لضمان إعمال العدالة في الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية المتواصلة. وأضاف: "يجب إيقاف نتنياهو وعصابته المجرمة، تمامًا كما تم إيقاف هتلر قبل عقود".

وفي سياق متصل، أعرب أردوغان عن دعم تركيا للبنان في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها، مشددًا على ضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها ووجوب دفعها ثمن الأضرار التي تسببت فيها. وأكد على أهمية احترام وحدة الأراضي الأوكرانية وسلامتها، داعيًا إلى دعم العراق في جهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

وفي ختام تصريحاته، أكد الرئيس التركي على أهمية الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، مشيرًا إلى رغبتهم في تحقيق سلام دائم في المنطقة.