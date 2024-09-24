هاني رمزي يكشف التفاصيل الكاملة للمكرمين في مهرجان أيام القاهرة للمونودراما

أعرب النجم هاني رمزي، عن سعادته بتكريمه في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السابعة.

وأكد النجم هاني رمزي، خلال المؤتمر الصحفي المقام بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك نجوم سيتم تكريمهم في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بجانب النجوم نيللي وإلهام شاهين، والفنان التونسي منير العراقي، وهما الفنان العراقي جبار جودي والفلسطيني غنام غنام.

وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف.

ويقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور هاني رمزي ونيللي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرًا لمشواره المسرحي.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.