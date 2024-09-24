الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يلتقي رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية

بوابة الوفد الإلكترونية

على هامش مشاركته في جلسة افتتاح النقاش العام للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، وزير الخارجية والهجرة يتلقي بشكل موجز مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وأرسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وطلبا نقل تحياتهما إلى رئيس الجمهورية، وأشادا بدور مصر الاقليمي كركيزة لحفظ أمن واستقرار المنطقة وجهودها الرامية إلى تحقيق وقف لاطلاق النار في غزة.

نقل الدكتور بدر عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية لهما، معرباً عن الارتياح لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وما تشهده من تقدم ملموس على مدار الفترة الماضي، وكذلك عن التطلع لتسريع تحويل الشريحة الأولى من الحزمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين باجمالي مليار يورو وبدء العمل على الانتهاء من التفاوض على الشريحة الثانية من الحزمة باجمالي ٤ مليار يورو، وهو ما أمنت عليه رئيسة المفوضية.

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