رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي يكشف عن نجوم ورواد المونودراما

قال الدكتور أسامة رؤوف، رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، ان وجود النجمان نيللي وهاني رمزي أضاف كثير للمهرجان.

وأكد الدكتور أسامة رؤوف، خلال المؤتمر الصحفي المقام بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك نجوم ورواد للمونودراما وأصحاب الخطوة الأولى بها وهما : " أحمد راتب، نعيمة واصفي، ثناء جميل، أحمد ماهر.

وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف.

ويقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور هاني رمزي ونيللي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرًا لمشواره المسرحي.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.