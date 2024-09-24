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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

انطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 7 لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما

مهرجان أيام القاهرة
مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

 

انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف.

ويقام المؤتمر بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، وبحضور هاني رمزي ونيللي وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان.

 

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، النجم هاني رمزي مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرًا لمشواره المسرحي.

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

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