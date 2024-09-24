وكيل تعليم قنا يتسلم درع مسابقة التوجيه الجمعى والإرشاد التربوي

تسلم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، درع مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي بمناسبة فوز إدارة قفط التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في المسابقة التي أشرفت عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية و نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

حيث تسلم وكيل الوزارة درع المسابقة من صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية في حضور احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق الموجه الاول و عبيد محمود رئيس مكتب التربية الاجتماعية بإدارة قفط التعليمية و عرفات عباس موجه التربية الاجتماعية بقفط.

أثنى السيد على ما حققه توجيه عام التربية الاجتماعية خلال العام الدراسي 2023/2024 من مراكز جمهورية ، كما توجه بالشكر إلى القائمين على تنفيذ المسابقة بإدارة قفط التعليمية وثمن دور تلك الفعاليات في ربط المدرسة بالمجتمع المحلي و محاولة الإسهام في تطويره وتغييره.

الجدير بالذكر أن طلاب إدارة قفط التعليمية قد حصلوا على خامس الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية .

وشهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طابور الصباح بمدرسة الدكتور هاشم محمد رشوان الابتدائية بدندرة في جولة مفاجئة لمتابعة انضباط العملية التعليمية بمدارس إدارة قنا التعليمية و التزام المعلمين بالحضور في المواقيت المحددة و تواجد معلم الحصة الأولى أمام كل فصل .

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على انتظام جدول الحصص و سد عجز المعلمين و الالتزام بالكثافة المقررة للفصل بحسب توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، كما لفت إلى تكثيف أعمال النظافة و عرض قوائم الفصول .

كما استكمل السيد جولته بمفاجأة مدرستي نجع الجبيل الابتدائية المشتركة و فصول نجع الجبيل الإعدادية حيث أشاد بمستوى النظافة و أداء معلمو الفصول و آلية توزيع الكتب بنظام ، و نبه على تبني مبادرات مدرسية وتفعيل معسكرات التشجير بالتعاون مع المجتمع المدني .

وسط حضور من السائحين .. محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي بمعبد دندرة

و شهد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمي بساحه معبد دندرة، تحت شعار "السياحة والسلام"، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب العمدة مبارك والنائبة نجلاء باخوم عضوا مجلس النواب، والسيد جاد الرب مدير عام منطقة آثار قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمادة عرفة مدير مديرية الشباب والرياضة وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا، وعبدالحكيم الصغير مدير معبد دندرة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية وعدد من السائحين الذين جائوا إلى قنا لزيارة معبد دندرة.

حيث تضمنت الاحتفالية عروض فنية ( التنورة – تابلوه النوبة )، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا ، بجانب عدد من العروض التى قدمها طلاب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات والتى حازت على إعجاب الحاضرين، و السائحين، كما حرص السائحين على المشاركة فى العروض المقدمة وسط أجواء من البهجة، و التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا والأطفال المشاركين بأزيائهم الفلكلورية.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار "السياحة والسلام"، لتجسيد إلتزام المجتمع الدولي بأهمية السياحة كوسيلة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التفاهم والتعايش السلمي بين الثقافات، مؤكدا أن الحكومة المصرية تضع القطاع السياحى نصب اعينها من أجل زيادة الحركة الوافدة من دول العالم إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفتح أسواق سياحية جديدة تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف "عبد الحليم"، أن معبد دندرة واحد من أجمل المعابد الفرعونية في مصر القديمة ، وتعتبر واجهة المعبد من أروع واجهات المعابد المصرية القديمة، حيث يتصدر الواجهة ستة أعمدة متوجة برؤوس حتحور، والتى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسى للمعبد ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة ، كما يوجد به المناظر الفلكية المصورة على الأسقف ، ويعود للإله حتحور رمز الجمال والخصوبة والنيل.

وعلى هامش الإحتفال افتتح محافظ قنا معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، والذى نظمته وحدة أيادي مصر بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ، وضم المعرض عدد من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل ( الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الكروشية والإكسسوار )، ويهدف المعرض إلى دعم أصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائري المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.