الولايات المتحدة تتعقب الأمريكيين العائدين من أوكرانيا وسط مخاوف أمنية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد أطلقا برنامجًا في عام 2022 لتعقب المواطنين الأمريكيين الذين زاروا أوكرانيا ، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو"، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مراقبة العائدين من منطقة الصراع الأوكراني، لتحديد ما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أمنيًا أو قد يمارسون العنف بعد عودتهم.

ورغم أن البرنامج لم يتم الكشف عنه من قبل، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن التحقيقات تتضمن فحصًا للأفراد، بمن فيهم ريان ويسلي روث، الذي يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ورغم معرفة السلطات برحلة روث إلى أوكرانيا، لم يخضع لفحص دقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى بعد نشره كتابًا يحتوي على دعوات ضد ترامب.

وتساءلت المصادر حول مدى فعالية المعايير المستخدمة لتقييم المخاطر المتعلقة بالمواطنين الأمريكيين العائدين من أوكرانيا. كما أوضح التقرير أنه لا توجد قوائم رسمية للأشخاص المتعقبين، ولم يتم تقديم أمثلة على محاكمة أي فرد في الولايات المتحدة بناءً على رحلته إلى أوكرانيا، رغم تقارير تفيد باحتمال تهريب أسلحة أو ذخيرة غير مصرح بها.

يأتي ذلك في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة لترامب، في 13 يوليو الماضي، عندما صعد توماس ماثيو كروكس إلى منصة تجمع انتخابي في بنسلفانيا وفتح النار، ما أسفر عن إصابة ترامب بجروح طفيفة وإصابة آخرين قبل أن ترديه قوات الخدمة السرية قتيلاً.

حاملة الطائرات "هاري ترومان" تتجه إلى الشرق الأوسط لتعزيز التواجد العسكري الأمريكي

انطلقت حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" باتجاه الشرق الأوسط على رأس مجموعة سفن ضاربة، وفقًا لما أعلنت عنه قيادة البحرية الأمريكية يوم الاثنين. وأوضحت القيادة في بيانها أن حاملة الطائرات "هاري ترومان"، من طراز "نيميتز"، غادرت قاعدة نورفولك البحرية في 23 سبتمبر، في إطار عملية انتشار مقررة.

وأضاف البيان أن "هاري ترومان" ستنضم إليها مدمرتان وطراد صاروخي، حيث ستنفذ المجموعة الضاربة عملية انتشار مخططة في منطقة عمليات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا، وتحت قيادة الأسطول السادس الأمريكي.

وأشار الأدميرال داريل كودل، قائد قيادة الأساطيل الأمريكية، إلى أن هذا الانتشار يأتي بعد انتهاء مهمة مجموعة حاملة الطائرات "دوايت دي أيزنهاور" الضاربة، التي استمرت تسعة أشهر، والتي أكدت على ضرورة التواجد الأمريكي المستمر في ظل تصاعد التوترات الدولية.

كما يُتوقع أن تنضم فرقاطة من البحرية الإيطالية إلى المجموعة الضاربة، لتشارك في العمليات والتمارين خلال جزء من المهمة.

ويأتي إرسال "هاري ترومان" إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد النزاع بين إسرائيل و"حزب الله". من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود 40 ألف جندي في الشرق الأوسط، وأشار إلى أنه سيتم إرسال عدد إضافي محدود من العسكريين إلى المنطقة، دون الكشف عن التفاصيل لدواعٍ أمنية.