الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

محافظ الغربية: مبادرة بداية تنشر البهجة في الهياتم

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ان الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تهتم اهتماما بالغا بالإنسان المصرى، إيمانا بأهمية الاستثمار في العنصر البشرى، الذى يُعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية وتنفيذ خطط التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة، وجاءت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تتويجا لهذه الجهود، حيث تستهدف تعظيم استفادة المواطن من موارد الدولة، وحسين مستوى معيشته من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة له.

جاء ذلك خلال متابعته سير العمل ومُستوى الخدمات المقدمة المواطنين بالهياتم ، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وسط حضور ضخم منهم.

ووجه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في القافلة مثمنا جهودهم المبذولة والأنشطة المقدمة والتي تحقق الشعور بالرضا لدى المواطنين، مشيرا الى ان ما يتم في قرية الهياتم من الفعاليات والأنشطة ضمن  المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يمثل النموذج الحقيقي و المفهوم المتكامل ، فكل الجهات المشاركة تتعاون معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، ؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع ، مؤكدا ان المبادرة تعتبر خطوة محورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الاستثمار في تعليمهم وصحتهم وتطوير قدراتهم.

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