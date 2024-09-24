عرض الأفلام الفائزة في ملتقى رؤية بنادي سينما الإسماعيلية

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بعرض مجموعة الأفلام الفائزة في ملتقي رؤية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٥ سبتمبر الجاري في تمام السابعة مساء.

الأفلام الفائزة في ملتقي رؤية

ويعرض خلال فعاليات النادي مجموعة مميزة من الأفلام الفائزة في ملتقي رؤية لسينما الشباب وهي الأفلام الروائية القصيرة "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، و"بحر" إخراج بلال أبو سمرة، وفيلم "فوتوجراف" إخراج عمرو سليم إضافة إلي فيلم "الأجسام أقرب مما تبدو" إخراج أحمد صبحي .

كما يعرض خلال فعاليات نادي سينما الإسماعيلية من الأفلام الفائزة في ملتقي رؤية الفيلم التسجيلي " اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كلاً من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور المشارك بالنادي.

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.