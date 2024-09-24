غداً..استكمال مُحاكمة 4 مُتهمين في “خلية العمرانية”

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، مُحاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية العمرانية".

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة الاستماع للشهود.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة الشروع في سرقة هاتف محمول من مواطنة بالبساتين

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمود.م"،"محمد .ع" تهمة الشروع في سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الاكراه الواقع عليها بأن رصدا حركتها وأعترضا سبيلها حال استقلالهما لدراجة بخارية وتمكن المتهم الثاني من استلاب الهاتف خلسة. وحال مقاومتها اياه وتشبثها بيده والي التعدي عليها ضربا حتي افلتته وتشبثت بالدراجة البخارية واستقلاله والمتهم الأول فقام المتهمان بسحلها أرضا للتمكن من الفرار هربا فحدثت اصابتها تلك الثابتة والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ما كان من شأنه القاء الرعب والفزع في نفسها وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لارادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبسا بها

وشهدت المجني عليها أنها وحال سيرها بأحد شوارع المعراج دائرة قسم البساتين لقضاء بعض حاجاتها وهاتفها المحمول بجيب بنطالها الخلفي فوجئت بالمتهمين وهما يستقلان دراجة بخارية والمتهم الثاني يخطف الهاتف من جيب بنطالها فأمسكت بيده الا انه ضربها علي يدها لتخليص منها وتمكن بالفعل من افلات يده منها الا انها تشبثت بالقطعة الحديدية خلف الدراجة البخارية حال سيرها مما أدي الي سقوطها علي الأرض وسحلها بينما ظل المتهم الثاني يضربها علي يده وذراعها مما أدي الي حدوث اصابتها الا انها ظلت ممسكة بجسم الدراجة البخارية حتي تمكن المارة من ايقاف الدراجة البخارية وضبط المتهمين.