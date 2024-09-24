مبادرة "المنفذ" تختتم فعاليات النسخة الثانية من حملة "مدرسة السعادة"

اختتمت مبادرة "المنفذ"، التي أطلقتها شركة فوكس للتسويق التجريبي بالشراكة مع مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية كشريك رئيسي للمبادرة، فعاليات النسخة الثانية من حملة "مدرسة السعادة"، التي تنعقد للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وبمشاركة عدد من الشركات الراعية.

وتهدف الحملة إلى تجهيز وتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر، حيث عقدت شركة فوكس مؤتمراً صحفياً بحضور كريم مكي، الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي ومؤسس مبادرة المنفذ، و أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة ڤودافون مصر، وسحر مصطفى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ،وشهدان عرام ، الأمين العام لمؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع ، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات الراعية للحملة. تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على أهم إنجازات الحملة لهذا العام، وأثرها الإيجابي على الطلاب والمجتمعات المستهدفة.



ووجه كريم مكي الرئيس التنفيذي لشركة فوكس للتسويق التجريبي ومؤسس مبادرة المنفذ، الشكر لوزارة التربية والتعليم على رعايتها للحملة، وأعرب عن امتنانه للرعاة على ثقتهم المستمرة في مبادرة المنفذ. قائلاً: "إن النجاح الذي حققته النسخة الثانية هو ثمرة الشراكة المستمرة للعام الثاني على التوالي مع مؤسسة ڤودافون مصر وباقي الشركات المشاركة في المبادرة".

وأكد "مكي" أن عملية توزيع المستلزمات المدرسية تمت تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، معربًا عن فخره بما وصلت إليه مبادرة المنفذ في نسختها الثانية، مؤكداً أن المبادرة تأتي متماشية مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة التعليم لجميع الأفراد.

وأشاد أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة ڤودافون مصر، بالشراكة المستمرة في مبادرة " مدرسة السعادة" مع "المنفذ" للسنة الثانية على التوالي، مشددًا على التزام مؤسسة ڤودافون بإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع المصري من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجاً . وقال: "هذا العام نركز بشدة على تمكين الطلاب والمجتمعات المحلية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر."

وأضاف "عصام" أن انضمام مؤسسة ڤودافون للمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مصر هو خطوة مهمة تعزز الأهداف التي تبنتها المؤسسة لإعداد أجيال قادرة على النهوض بالمجتمع

ومنذ انطلاق النسخة الثانية للحملة، حققت مبادرة "المنفذ" نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث تم توزيع 20ألف حقيبة مدرسية على الطلاب في 13 محافظة مصرية.شملت الجيزة، الشرقية، الفيوم، أسيوط، الأقصر، أطفيح، الصف، الدقهلية، بني سويف، أسوان، الإسكندرية، قنا، وكفر الشيخ.



بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد مدرستين لتحسين مرافقهما وخلق بيئة تعليمية أفضل للطلاب. كما تم تسجيل 5,000 طالب من مختلف المناطق لضمان حصولهم على تعليم عالي الجودة. كما انضم هذا العام للحملة عدد من الشركات الداعمة مثلGLC، ونستله مصر، وبيتي. وقد شارك في الحملة متطوعون من موظفي الشركات الراعية كجزء من برامجهم للمسؤولية الاجتماعية.

وتأتي حملة " مدرسة السعادة " ضمن مبادرة "المنفذ"، التي أطلقتها مجموعة فوكس تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي عام 2023، وعدد من الشركات الراعية، على رأسهم مؤسسة فودافون مصر. حيث استطاعت الحملة في نسختها الأولى توزيع 10 آلاف شنطة بكل المستلزمات الدراسية الأساسية ومواد غذائية.





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