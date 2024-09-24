مكون واحد موجود في المنزل.. يخلصك من بقع الحمام

تبدو معظم المهام المنزلية بسيطة إلا ما يتعلق بتنظيف الحمام، والذي يحتاج التعامل معه إلى مزيد من القوة والذكاء.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يمكن أن تتراكم الترسبات الجيرية، في أي وقت من الأوقات، وخاصة في مناطق المياه العسيرة - وبينما قد تغض الطرف عنها، فإن زوارك بالتأكيد لن يفعلوا ذلك.

يبدو أن هذه الرواسب المزعجة، التي تكون عادةً بيضاء أو رمادية اللون، تتشبث بالحياة ليس فقط في المراحيض ولكن أيضًا في الدشات والصنابير وحتى على النظارات.

واستعرض كريس ووتون، المدير الإداري لشركة Poppies للتنظيف المنزلي، "قاعدته الذهبية" لمعالجة بقع المرحاض العنيدة - وهي سريعة وبسيطة في نفس الوقت.

ونصح ووتون: "القاعدة الذهبية لتنظيف بقع المرحاض هي استخدام منتجات غير قلوية. تظهر معظم بقع المرحاض في المناطق التي تحتوي على مياه عسرة، لذا من المهم أن تتذكر أن المبيض لن ينجح، وسوف تحتاج إلى استخدام منتج قائم على الأحماض مثل مزيل الترسبات الجيرية".

كما يحذر ووتون من أن المبيض لا يفعل سوى إخفاء الترسبات الجيرية، مما يجعلها "تختلط" بوعاء المرحاض، وهو ما يفسر سبب ظهور المشكلة مرة أخرى بعد استخدام المبيض - لأن الترسبات الجيرية لم يتم التخلص منها حقًا. وقد شاركنا كريس بنصيحة رائعة للتعامل مع الترسبات الجيرية باستخدام محلول طبيعي لن يخفي المشكلة فحسب.

وقال: "إن أفضل طريقة لتحضير محلول حامضي قوي هي استخدام الخل الأبيض، ثم صب نصف كوب من صودا الخبز في المرحاض وحوله واتركه لمدة 15 دقيقة على الأقل. ثم ضع الخل الأبيض فوق صودا الخبز. وهذا ينتج عنه تفاعل فوران ينشط الحمض ويمكنه تفتيت أصعب تراكمات الترسبات الجيرية، وبعد حوالي 10 دقائق، افركي المرحاض جيدًا باستخدام قطعة من الإسفنجة الكاشطة".