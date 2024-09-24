دعوات وأمنيات ورسائل دعم.. تضامن فناني مصر مع لبنان

حرص مجموعة من نجوم الفن المصري على تقديم الدعم للشعب اللبناني في ظل اعتداءات الكيان الصهيوني على شعبه وأرضه، عبر حساباتهم الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوات مصرية من القلب للشعب اللبناني

بدايةً من الفنانة شيرين عبد الوهاب التي تحدثت عن لبنان وشعبها متأثرة بما يحدث، قائلة:" أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة، وعلمتني الصمود، لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم".

ودعا الفنان أحمد العوضي للشعب اللبناني قائلا: "اللهم احفظ لبنان وأهلها".

وقالت منى زكي: “اللهم احفظ اخواتنا وأهلنا في لبنان قلوبنا معكم”.

وعبرت ياسمين عبدالعزيز عن حزنها داعية" اللهم بردًا وسلامًا على لبنان".

ودعت الفنانة سوسن بدر للشعب اللبناني قائلة “اللهم احفظ لبنان”.

وقدمت الفنانة نادية الجندي دعواتها، قائلة: "اللهم احفظ لبنان وشعبها".

ضربات إ س ر ا ئيلية هي الأعنف في لبنان

ووفقًا لوكالات إخبارية لبنانية أقرت بقتل أسرًا كاملة في الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الاثنين على مناطق في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، منها مدينة بعلبك وبلدات دورس والبزالية وشعت.

ولفتت الوكالة إلى أن الغارات دمرت أسرًا بكامل أفرادها تحت الركام، وأسفرت عن جرح آخرين نقلوا إلى المستشفيات، فضلا عن تسببها في موجة نزوح كبيرة إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف.

وذكرت الوكالة أن قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد في المحافظة فتحت لاستضافة هؤلاء النازحين.

ومنذ صباح الإثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في شمال إسرائيل.