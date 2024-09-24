لقيت طفلة مصرعها، بعد تعدي عمها عليها بإلقاء أنبوبة بوتاجاز خلال مشادة كلامية مع والدها، بسبب خلافات مالية.

عاطل يعتدي على ابنة أخية بأنبوبة بوتاجاز

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين والد الطفلة الضحية وشقيقه، بسبب طلب الأخير منه مبلغا ماليا وإجباره على الإنفاق عليه.

وأضافت التحريات: خلال المشاجرة تعدى المتهم على ابنة أخيه، وألقى عليها أنبوبة بوتاجاز أودت بحياتها.

وأبلغ والد الفتاة الضحية قسم الشرطة بالواقعة، وضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ترجع تفاصل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من قسم الشرطة، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بجرح وعدة كدمات، وتبين أن شقيق والدها تعدى عليها باستخدام أنبوبة بوتاجاز.