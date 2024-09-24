نهاية سبتمبر الجاري .. الجوازات والهجرة تناشد الأجانب المقيمين فى مصر تقنين أوضاعهم

نهاية سبتمبر الجاري 2024 تنتهى المهلة الأخيرة التى منحتها الدولة المصرية إلى الأجانب المقيمين على أراضيها من النهاية، إذ يتبقى 6 أيام على ذلك.

وتهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بجميع الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة تقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من جميع الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

وسيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

يأتى ذلك انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بكافة الخدمات المقدمة إليهم من قبل الجهاز الإدارى بالدولة فإنها تهيب بكافة الأجانب وخاصة الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة بالتوجه لإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن المهلة النهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية ( المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤) سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.