لحلوى منعشة في الصيف| طريقة عمل تورتة آيس كريم المانجو والكريمة

تُعتبر تورتة آيس كريم المانجو والكريمة واحدة من أشهى وألذ الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل، خاصة خلال فصل الصيف، وتتميز هذه التورتة بقوامها الكريمي ونكهتها المنعشة التي تجعلها مثالية لمناسبات متعددة، سواء كانت حفلات أعياد الميلاد أو تجمعات العائلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير تورتة آيس كريم المانجو والكريمة بخطوات بسيطة وسهلة.





طريقة تحضير تورتة آيس كريم بالمانجو والكريمة

المكونات

- مكونات القاعدة:

- 200 جرام من بسكويت الشاي المطحون

- 100 جرام من الزبدة المذابة





- مكونات الحشو:

- 500 مل من كريمة الخفق

- 400 جرام من آيس كريم المانجو

- 1 ثمرة مانجو ناضجة (مقطعة إلى مكعبات)

- 2 ملعقة كبيرة من السكر (اختياري)





- للتزيين:

- شرائح مانجو

- صوص مانجو أو كريمة خفق





طريقة التحضير

1. تحضير القاعدة:

- في وعاء، اخلط البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى تتجانس المكونات.

- ضع الخليط في قاعدة قالب التورتة، واضغط عليه جيدًا لتشكيل طبقة متماسكة. ثم ضع القالب في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتثبيت القاعدة.





2. تحضير الحشو:

- في وعاء آخر، اخفق كريمة الخفق باستخدام الخفاقة الكهربائية حتى تتماسك.

- أضف آيس كريم المانجو إلى الكريمة واخلط برفق حتى يتجانس المزيج. يمكنك إضافة السكر إذا كنت ترغب في زيادة الحلاوة.

- أضف مكعبات المانجو إلى المزيج واخلط برفق.





3. تجميع التورتة:

- اسكب خليط آيس كريم المانجو والكريمة فوق القاعدة المجهزة في القالب، ووزعه بشكل متساوٍ.

- غطِّ التورتة بورق بلاستيك وضعها في الفريزر لمدة 4-6 ساعات، أو حتى تتماسك تمامًا.





4. التقديم:

- بعد أن تتماسك التورتة، أخرجها من الفريزر واتركها لمدة 5-10 دقائق لتسهيل عملية التقطيع.

- قم بتزيين التورتة بشرائح المانجو وصوص المانجو أو الكريمة المخفوقة، ثم قدمها باردة.

تعتبر تورتة آيس كريم المانجو والكريمة خيارًا مثاليًا لعشاق الحلويات المنعشة، فسهولة تحضيرها ومذاقها الرائع يجعلانها تستحق التجربة في أي مناسبة.