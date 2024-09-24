وزير الأوقاف يهنئ نظيره السوري على تجديد الثقة

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد عبدالستار السيد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على ثقة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية في سيادته وزيرًا للأوقاف لفترة جديدة، سائلًا الله (عز وجل) له دوام التوفيق والسداد.

والأستاذ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير العالي بمرتبة علامة مفكر والمساوية للدرجة العالمية "دكتوراه دولة" عام 2007 من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في كندا إضافة إلى إجازة في التفسير من جامعة الأزهر، حائز إجازة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق عام 1983 وماجستير من جامعة الدراسات الإسلامية عام 1997 وشهادة الدكتوراه في اجتهاد الجماعة والمجامع الفقهية المعاصرة عام 2000 من جامعة الدراسات الإسلامية.

وعمل وزير الأوقاف بالجمهورية العربية السورية الشقيقة مديرًا لأوقاف محافظة طرطوس ومفتي المحافظة من عام 1985 إلى 2002 ، ومعاوناً لوزير الأوقاف للشئون الدينية عام 2002 وكان وزيرًا للأوقاف منذ عام 2007م ، وله العديد من المؤلفات والدراسات الدينية ، وألقى العديد من المحاضرات الدينية والاجتماعية وشارك في الكثير من المؤتمرات الإسلامية.

وزير الأوقاف: تربينا على مصحف الشمرلي جيلًا من بعد جيل

وعلى صعيد آخر؛ عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع مؤسسة الشمرلي بحضور المحاسب أحمد فوزي الشمرلي وعائلة الشمرلي، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية ومدير عام المطبوعات والمشرف على إصدار مجلة الأزهر.

وفي بداية اللقاء أعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن سعادته الغامرة وتشرفه بمناقشة الإصدار الثاني من كتاب الله (عز وجل) الموسوم بمصحف مصر، وهو المصحف الذي وجه بطباعته سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة لن تألوا جهدًا في دعم الإصدار الثاني لمصحف مصر حتى يخرج في ثوب جديد، مؤكدًا أنه في خدمة مصحف الشمرلي، ويدرك مدى حرص مؤسسة الشمرلي على إخراج كتاب الله (عز وجل) في أفضل صورة.

وأضاف وزير الأوقاف: في الحقيقة الشمرلي حفر في تاريخ مصر وفي تاريخ القرآن الكريم، وبذل مجهودًا مميزًا سوف يذكر إلى يوم القيامة، ونحن كأجيال تربينا على الشمرلي جيلًا من بعد جيل.