وزير الأوقاف يهنئ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي لثقة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فيه وتعيينه أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية.

وكان قد كلف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بأعمال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وجاء قرار الإمام الأكبر بتعيين الجندي، في منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، خلفًا للدكتور نظير عياد، الذي تولى منصب مفتي الجمهورية منذ أيام.

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي عمل عميدًا لكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بالقاهرة، وله دروس في رواق الأزهر بالجامع الأزهر الشريف، وشارك في العديد من الملتقيات الفكرية والندوات والدروس بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب رضي الله عنهم.