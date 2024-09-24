ميناء الاسكندرية يشهد نشاطا ملحوظا بحركة البضائع والحاويات

شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال 24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن على أرصفة الميناء 45 سفينة تحمل سلعا وبضائع إستراتيجية.

قال أحمد بريقع المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقدر بـ 142 ألف طن تقريبًا وتشمل: "السلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت".

وأضاف، أنه جرى أيضا تداول 2500 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1400 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادرة 1100 حاوية بما يشكل 44% تقريبا بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذلك الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

يعتبر ميناء الاسكندرية هو أقدم الموانئ في مصر ويحظى بأهمية كبيرة بسبب دوره الكبير في حركة التجارة العالمية وزارة النقل وضعت خطة شاملة لتطوير الميناء من خلال تنفيذ العديد من المشروعات أهمها المنطقة اللوجستية الأولي والثانية بميناء الإسكندرية بالإضافة إلى مشروع خط الرورو بين مصر وإيطاليا.

من جانب اخر تستهدف الدولة المصرية تحويل الموانى المصرية الى موانى محورية من اجل زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة السعي لخدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.