راغب علامة في رسالة صادمة للكيان الصهيوني

وجه الفنان راغب علامة رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهيوني في ظل استمرار اعتداءاته على الاراضي اللبنانية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصير إكس .

راغب علامة: اللهم نستودعك لبناننا الحبيب

استنكر راغب علامة اعتداءات الكيان الصهويني المستمرة على أرضي فلسطين ولبنان، قائلًا: “إسرائيل الإرهابية متعطشة للدماء وخصوصًا دماء الأطفال والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، لم تشبع من دماء الأبرياء في غزة والآن تمارس إجرامها على أبرياء لبنان بذريعة الحرب”.

ودعا قائلًا: "اللهم نستودعك لبناننا الحبيب وأهلنا في كل مناطق لبنان وارفع عنا هذا الإجرام وهذه الغيمة السوداء يا رب العالمين".

ضربات إ س ر ا ئيلية هي الأعنف في لبنان

وفقًا لوكالات إخبارية لبنانية أقرت بقتل أسرًا كاملة في الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي أمس الإثنين على مناطق في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، منها مدينة بعلبك وبلدات دورس والبزالية وشعت.

كما لفتت الوكالة إلى أن الغارات طمرت أسرًا بكامل أفرادها تحت الركام، وأسفرت عن جرح آخرين نقلوا إلى المستشفيات، فضلا عن تسببها في موجة نزوح كبيرة إلى أحياء وبلدات مجاورة بعيدة من دائرة الاستهداف.

ذكرت الوكالة أن قاعات المناسبات الملحقة بالمساجد في المحافظة فتحت لاستضافة هؤلاء النازحين.

منذ صباح الاثنين، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما هو الأعنف والأوسع والأكثر كثافة على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن مقتل 492 شخصا وإصابة 1645، بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان إثر إطلاق حزب الله عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في شمال إسرائيل.