الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

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المصريون يسيطرون على جوائز الاتحاد العربي للصلب

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطر المصريون على جوائز الاتحاد العربي للصلب وذلك في المسابقة التي أعلن عن تنظيمها الاتحاد العربي للصلب والتي  سيتم  توزيع جوائزها خلال قمة الصلب  العربي رقم 17  والتي  تستضيفها  العاصمة  القطرية  الدوحة  في الفترة  من 14 إلى 15 أكتوبر القادم.

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فاز  دكتور أيمن فتحي من مجموعة  حديد  عز  بإحدى  الجوائز ، كما  فاز   المهندس  مصطفى رشاد  من مجموعة  المراكبي  المصرية  بإحدى الجوائز  ،  وحصد  دكتور  محمد  بهجات   من  حديد  السعودية   بإحدى  الجوائز  ، وسيتم   التصويت   النهائي   الخاص   بترتيب  الفائزين   خلال  أعمال  القمة .


كان  الاتحاد  العربي  للصلب قد أعلن  منذ انتهاء أعمال  القمة  الماضية التي عقدت بالقاهرة عن  مسابقة  بين  الشركات أعضاء الإتحاد العربي  للصلب  لأفضل أبحاث علمية  في كيفية تنمية   صناعة  الحديد والصلب في الوطن  العربي، وتم  تحديد  عناصر البحث والموضوعات  محل  البحث  وكان  منها، تكنولوجيا الحد من التلوث وإعادة  التدوير، تجهيز ورفع  تركيز  خامات   الحديد  في الدول  العربية، ورفع كفاءة  استهلاك الطاقة في صناعة الحديد والصلب.

من المنتظر  أن يقوم  وزير الدولة  لشئون الطاقة  بدولة  قطر  الدكتور سعد شريده الكعبي والذى  يشغل  في نفس الوقت منصب  العضو  المنتدب والرئيس  التنفيذي لقطر  للطاقة   بافتتاح قمة  الصلب العربي القادمة  بالدوحة بمشاركة غالبية  كبار الدول العربية  المنتجة  للصلب وعلى رأسها  مصر .

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