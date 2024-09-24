9 نوفمبر.. استئناف كروان مشاكل على حبسه سنة

حددت المحكمة المختصة، جلسة 9 نوفمبر لنظر المعارضة المقدمة من البلوجر كروان مشاكل على حكم حبسه في قضية الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة "إنجي حمادة".

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قضت بتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة الفيديوهات الفاضحة وتغريمهم 100 ألف جنيه.

كروان مشاكل وإنجي حمادة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة رصدت تداول مقاطع فيديو عبر منصات مختلفة تظهر مذيعة تدعى “سماح. ح” الشهيرة بـ إنجي حمادة لمحتوى غير لائق يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري رفقة شاب يدعى أحمد. ع شهير بـ كروان مشاكل.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على إنجي حمادة التي ظهرت في مقاطع الفيديو رفقة شاب يدعى كروان مشاكل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المذيعة المغمورة.

ووجهت النيابة لـ كروان مشاكل اتهامات الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، من خلال بث فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، يتضمن ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، حيث أنكر بثه المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" للكافة دون تمييز.

وقال كروان مشاكل خلال التحقيقات، "أنا مكنتش بحرض على الدعارة وعملت فيديوهات كتير لكن للضحك فقط" كما نفى زواجه عرفيًا من المذيعة "إنجي حمادة"، مؤكدًا أن العقد العرفي الذي ادعت فيه "إنجي حماده" زواجها من "كروان" مزورًا وليس له أساس من الصحة.

وأعرب عن أسفه أمام جهات التحقيق عن بثه لفيديوهات وصفها بأنها لا تليق، قائلًا: "أنا زي ما قولت نشرت فيديوهات مكنش ينفع أنزلها وأنا غلطان إني نشرتها، بس أنا ماكنتش أعرف إن فيها حبس وكان كل همي الشهرة".

وعن علاقته بالمتهمة الثانية في القضية "إنجي حمادة" قال إنه عرفها قبل 4 أشهر وظهر معها مقابل الحصول على أموال رغبة منها في زيادة متابعيها، موضحًا أن كل فيديو ظهرت معه فيه كان يتقاضى منها على 500 جنيه.

وبرر نشر إنجي حمادة لفيديو المطبخ المتسبب في القضية - وفق أقواله في التحقيقات - بقوله "إنجي حمادة عايزة تلبسني علشان انا بحب واحدة تانية".

كما قال كروان مشاكل، إنه يعمل سائق توك توك وغير متزوج مثلما قالت شريكته انجي حمادة، كما أن الأخيرة هي من طلبت منه تصوير مقطع الفيديو داخل المطبخ، مشيرا إلى أن انجي احتالت عليه لتصوير مقطع فيديو والحصول على مبالغ مالية من جراء الأرباح مع زيادة المشاهدات.

وفي ذات السياق، تقدمت يوتيوبر شهيرة تدعى رانيا، ببلاغ تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه شهّر بها وخاض في عرضها.