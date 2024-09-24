كاف يكشف عن "الملصق" الرسمي لكأس السوبر الأفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) رسميًا الستار عن الملصق الخاص لنهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 ، والذي سيقام يوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ستجمع المباراة بين بطل دوري أبطال إفريقيا، النادي الأهلي، وغريمه التقليدي نادي الزمالك، بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قبل هذه المواجهة المرتقبة بين عملاقي كرة القدم الإفريقية، أطلقت كاف ملصقًا مميزًا مستوحى من الهوية الجديدة لكأس السوبر الإفريقي.

يظهر في التصميم كأس البطولة كالعنصر الرئيسي، مع إضافات ملونة من الهوية الجديدة التي تبرز شعاري الناديين المتنافسين بجانب الكأس.

ونفذت جميع التذاكر الخاصة بالمباراة بين الأهلي والزمالك التي ستقام في "استاد المملكة" في الرياض بالمملكة العربية السعودية في غضون 24 ساعة من طرحها.