رئيس جامعة عين شمس يترأس أولى جلسات مجلس قطاع شئون التعليم

عقد مجلس قطاع شئون التعليم والطلاب في جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جلسته الأولى للعام الجامعي الجديد 2024-2025 اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجارى

استهل رئيس جامعة عين شمس المجلس بتهنئة الوكلاء والحاضرين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كما قام بتهنئة الدكتور حسام الدين مصطفى فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات للعمل مستشاراً لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والإشراف على مشروع الأرشفة الإلكترونية كذلك تهنئة الدكتورة ريهام مجدی لتوليها منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

تفاصيل اجتماع مجلس قطاع التعليم في جامعة عين شمس

واستعرض مجلس قطاع التعليم في جامعة عين شمس استعدادات العام الجامعي الجديد2024 - 2025 وما تم الانتهاء منه من أعمال قبول الطلاب من خلال التنسيق الإلكترونى والذي بلغ حتى تاريخه ما يقرب من 40 ألف طالب بخلاف المقبولين عن طريق المنصة الإلكترونية للتحويلات والذي بلغ عددهم ما يقرب من 20 ألف وتم عمل إستبيان وجاءت نتيجتة مرضية جدا من الطلاب وأولياء الأمور عن الأداء والخدمات المقدمة.

واستعرض مجلس قطاع التعليم في جامعة عين شمس تجديد إتفاقيات وبروتوكولات المنح الدراسية (ساويرس، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID - تكرير البترول) وتخصيص منح دراسية لصالح طلاب STEAM .

وناقش مجلس قطاع التعليم في جامعة عين شمس تحديث البروشورات والكتيبات التي توضح شروط القبول ببرامج الكليات بالجامعة وتوزيعها بمعارض التعليم العالي والتي ساهمت في الإقبال على مرحلة التقديم المبكر لتلك البرامج مثل برامج كليات الحاسبات والمعلومات - الطب - الألسن وغيرها

كما تم الانتهاء من تقارير العديد من اللوائح الدراسية والإدارية مثل ( إيقاف القيد - لائحة كلية التربية النوعية - لائحة برنامج التربية النوعية - لائحة برنامج الليسانس في الحقوق باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة وغيرها

كذلك استعراض ما تم اثناء فتح معامل التنسيق واستقبال ما يقرب من ( ۲۵۰۰۰ طالب للتنسيق بمراحل الثانوية عامة - الثانوية المعادلة . وإتاحة معمل مخصص لاستقبال ذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الراحة لهم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات

وتناولت بالشرح الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم تفعيل منظومه الكتب الإلكترونية لكليات الجامعة من خلال منظومة ASU2 learn

وتم الإحاطة بالموضوعات التي تم الموافقة عليها بالتفويض من رئيس الجامعة في فترة عدم انعقاد مجلس الجامعة والمصادقة على محضر اللجنة الدائمة بجلستها المنعقدة في ٢٠٢٤/٧/١٠