الزراعة تحتفل بتخريج 15 مبعوثًا من 12 دولة إفريقية حول "تنمية المزارع السمكية"

سلم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شهادات لعدد ١٥ مبعوث من ١٢ دولة إفريقية (بنين - بوركينافاسو - تنزانيا - جنوب السودان - زامبيا - زيمبابوي - ساحل العاج- غانا – غينيا – كاميرون – مدغشقر – ملاوي)، في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.

تنمية المزارع السمكية



جاء ذلك في إطار اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من وزارة الزراعة (المركز المصري الدولي للزراعة) ووزارة الخارجية المصرية (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) والهيئة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



والذي تضمن الاطلاع على الأساليب الحديثة للاستزراع السمكي، إدارة المزارع والمفرخات السمكية ، طرق تغذية الأسماك وأنواع العلف المختلفة وتصنيعه، تربية الأسماك وانتاج سلالات وحيدة الجنس وأمراض الأسماك، وكيفية الوقاية منها والحد من انتشارها، وغيرها من الموضوعات الهامة.



وفي كلمته نيابة عن وزير الزراعة، أشار المهندس مصطفى الصياد الى اهتمام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لأشقائنا في إفريقيا.



وقال إن قطاع الأسماك في مصر من بين القطاعات التي حدث بها تطور كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وإنه يمثل ركيزة اساسية لدول القارة بما تمتلكه من شواطئ وأنهار وموارد بشرية

كما أن مصر تنتج نحو ٢ مليون طن من الأسماك منها ١.٦ مليون من الاستزراع السمكي ونحو ٤٠٠ ألف طن من الأنهار والبحيرات الطبيعية في مصر.



وأضاف "الصياد" أن وزارة الزراعة دائما على استعداد لتقديم الدعم الفني لدول افريقيا ليس فقط في قطاع الاسماك ولكن في كل الانشطة الزراعية، كما قدم الشكر لكل من الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية.



ومن جانبه أشار الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في كلمته الافتتاحية إلى اهتمام وزارة الزراعة بنقل التجارب المصرية الناجحة في جميع الانشطة المختلفة بقطاع الزراعة في مصر الي دول القارة الأفريقية الشقيقة، مشيراً إلى انه تم تدريب حوالى ٥٥٠ متدرب من الدول الأفريقية منذ توقيع الاتفاقيو.

واضاف موسي ان برنامج تنمية الثروة السمكية من آجل تحقيق الامن الغذائي في افريقيا، ياتي في اطار تنفيذ اتفاقية التعاون الثلاثي بين كلا من الجايكا ووزارة الزراعة متمثلة في المركز المصري الدولي للزراعة ووزارة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الثروة السمكية هي احد اهم مكونات الأمن الغذائي الافريقي.



كما أشار إلى الدعم المقدم من علاء فاروق وزير الزراعة للأنشطة الارشادية التي ينفذها المركز المصري الدولي للزراعة.



وأضاف أن هناك تواصلًا وتنسيقًا دائمًا بين الوكالة المصرية ووزارة الزراعة والوكالة اليابانية للتنمية (الجايكا) لتقديم الدعم الفني اللازم لدول القارة الأفريقية للمساهمة بهدف تحقيق الأمن الغذائي للشعوب الإفريقية.



وقدم "موسي" الشكر لكل العاملين بالمركز المصري الدولي للزراعة لقيامه بتنفيذ أنشطة التعاون بين وزارة الزراعة والجايكا والجهات الدولية المانحة الأخرى، وذلك للمساهمة فى نقل التكنولوجيات الحديثة المنفذة بقطاع الزراعة في مصر إلى الدول الإفريقية الشقيقة.



كما أضاف السفير أشرف إبراهيم الامين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إلى اتفاق التعاون الثلاثي المشترك بين الوكالة المصرية والجايكا منذ ١٩٨٧ والمركز المصري الدولي للزراعة وإلى دور وزارة الزراعة من خلال اجهزتها الفنية في نقل الخبرات المصرية إلى دول القارة الإفريقية الشقيقة.



كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه المركز الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية.



ومن جانبه أشار السفير اوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة بجهود وزارة الزراعة المصرية في نقل الخبرات الزراعية الى دول قارة افريقيا في مجالات وانشطة زراعية مختلفة منها انتاج وزراعة الارز تنمية الثروة السمكية وغيرها من البرامج التدريبية التي يقوم بها المركز المصري الدولي للزراعة، وطلب مزيد من التعاون المشترك في هذا المجال بهدف رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية.

كما اشاد كاتو كين، مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التي تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية في دعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية والذي يعتبر احد اهم اهداف الوكالة اليابانية لتنمية قطاع الزراعة بالقارة الأفريقية.