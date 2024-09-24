الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

بعد التصعيد الجاري في لبنان..

وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن قلق بلاده من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

وزير الخارجية والتعاون
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني

عبّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني عن قلق بلاده من "تصاعد دوامة العنف في الشرق الأوسط"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

 

جاءت تصريحات تاياني عقب ترأسه لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في نيويورك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال تاياتي: "أؤكد مجددا قلق الحكومة الإيطالية بشأن تصاعد دوامة العنف في الشرق الأوسط، نعمل باستمرار، جنبا إلى جنب مع شركائنا، لإيجاد مخرج دبلوماسي يسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".

 

وقف إطلاق النار

 

وجدد وزير الخارجية الإيطالي دعوة بلاده "لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

 

التصعيد الجاري في لبنان

 

وفيما يتعلق بالتصعيد الجاري في لبنان، قال تاياني: "الوضع الحرج على الحدود بين إسرائيل ولبنان يثير أيضًا قلقًا كبيرًا: ندعو الجميع إلى البدء في خفض التصعيد".

 

مجموعة السبع

 

كما أوضح تاياني أن حكومة بلاده "تتابع باهتمام الوضع في البحر الأحمر، حيث أتاحت الحماية التي قدمتها عملية أسبيدس في الأيام الأخيرة لعمليات قطر سفينة سونيون، مع القيادة التكتيكية الإيطالية، تجنب حدوث كارثة بيئية"، مشددًا على أن "إيطاليا وضعت حرية الملاحة وحماية التجارة البحرية في صدارة أولويات مجموعة السبع".

 

وأكد تاياني أن إيطاليا تعمل "بشكل مكثف من أجل وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. لقد اعتمدنا إعلانًا من الرئاسة الإيطالية لإرسال رسالة قوية بشأن الوحدة السياسية للديمقراطيات الليبرالية السبع".

مواد متعلقة

عصام يوسف عن مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل: فرصة لتلاقي الرؤى والأفكار

السفارة المصرية بكندا تشارك في احتفالات المهرجان المصري القبطي

الشيوخ: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل تعبير عن رأي الوطن العربي

النادي الثقافي المصري بنيويورك: مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل خطوة مهمة

في آخر ايام انعقاده.. إشادة واسعة بمشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل بنيويورك

علاء ثابت يستقبل أوائل الثانوية العامة المتفوقين ويقوم بعمل بجولة سياحية لهم ببرلين.. صور

الإتحاد العام للمصريين في الخارج يشارك في مهرجان الثقافة الفلسطينية الخامس في روما.. صور

تدشين مؤتمر لمفهوم السلام في الشرق الأوسط برعاية اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا
الجريدة الورقية