وزير الخارجية الإيطالي يعرب عن قلق بلاده من تصاعد العنف في الشرق الأوسط

بعد التصعيد الجاري في لبنان..

عبّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي انطونيو تاياني عن قلق بلاده من "تصاعد دوامة العنف في الشرق الأوسط"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات تاياني عقب ترأسه لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في نيويورك على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال تاياتي: "أؤكد مجددا قلق الحكومة الإيطالية بشأن تصاعد دوامة العنف في الشرق الأوسط، نعمل باستمرار، جنبا إلى جنب مع شركائنا، لإيجاد مخرج دبلوماسي يسمح لنا بتخفيف التوترات في المنطقة".

وقف إطلاق النار

وجدد وزير الخارجية الإيطالي دعوة بلاده "لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

التصعيد الجاري في لبنان

وفيما يتعلق بالتصعيد الجاري في لبنان، قال تاياني: "الوضع الحرج على الحدود بين إسرائيل ولبنان يثير أيضًا قلقًا كبيرًا: ندعو الجميع إلى البدء في خفض التصعيد".

مجموعة السبع

كما أوضح تاياني أن حكومة بلاده "تتابع باهتمام الوضع في البحر الأحمر، حيث أتاحت الحماية التي قدمتها عملية أسبيدس في الأيام الأخيرة لعمليات قطر سفينة سونيون، مع القيادة التكتيكية الإيطالية، تجنب حدوث كارثة بيئية"، مشددًا على أن "إيطاليا وضعت حرية الملاحة وحماية التجارة البحرية في صدارة أولويات مجموعة السبع".

وأكد تاياني أن إيطاليا تعمل "بشكل مكثف من أجل وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. لقد اعتمدنا إعلانًا من الرئاسة الإيطالية لإرسال رسالة قوية بشأن الوحدة السياسية للديمقراطيات الليبرالية السبع".