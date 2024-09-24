للدايت| طريقة عمل مايونيز صحي بخطوات سهلة

المايونيز هو أحد الصلصات الشهيرة التي تضيف نكهة مميزة للعديد من الأطباق، ولكن قد يحتوي المايونيز التقليدي على سعرات حرارية مرتفعة ودهون غير صحية. لذلك، تعتبر وصفة مايونيز الدايت خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الاستمتاع بنكهته دون القلق من زيادة الوزن، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مايونيز دايت صحي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل مايونيز دايت

المكونات:

- 1 حبة كبيرة من الأفوكادو الناضج (بديل للبيض)

- 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- 1 ملعقة صغيرة من الخردل (اختياري)

- 1 فص من الثوم (مفروم ناعماً، اختياري)

- رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الذوق

- 1-2 ملعقة كبيرة من الماء (لضبط القوام)

الطريقة:

1. تحضير الأفوكادو:

قُم بتقشير الأفوكادو وإزالة النواة، ثم ضع اللب في وعاء مناسب.

2. الخفق:

استخدم خلاطًا كهربائيًا أو محضر طعام لخلط الأفوكادو مع عصير الليمون والخردل والثوم حتى تحصل على خليط ناعم.

3. ضبط القوام:

أضف الماء تدريجياً إلى الخليط حتى تصل إلى القوام المرغوب فيه. يمكنك زيادة أو تقليل كمية الماء حسب الرغبة.

4. التتبيل:

أضف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق واستمر في الخلط لبضع ثوانٍ حتى تمتزج جميع المكونات بشكل جيد.

5. التقديم:

ضع المايونيز في وعاء محكم الغلق، ويمكن تخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.

الفوائد:

- قليل السعرات الحرارية: يحتوي على مكونات صحية مثل الأفوكادو، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحمية.

- غني بالدهون الصحية: يوفر دهونًا أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.

- مغذٍ: يحتوي على الفيتامينات والمعادن الموجودة في الأفوكادو.

يمكنك الآن الاستمتاع بطعم المايونيز المفضل لديك دون القلق من السعرات الحرارية الزائدة. باستخدام هذه الوصفة السهلة، يمكنك إعداد مايونيز دايت لذيذ وصحي في المنزل، ليكون إضافة رائعة لأطباقك المختلفة.