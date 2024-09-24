نصوص الثقافة العربية من المعلقات إلى فيسبوك.. في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي، محاضرة بعنوان: «من المعلقات إلى فيسبوك: إضاءات على نصوص الثقافة العربية»؛ مساء الاثنين القادم بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية

يلقي المحاضرة الدكتور كمال عبدالملك؛ أستاذ الأدب المقارن بجامعة براون سابقًا والباحث السابق بجامعة هارفارد، ويتناول فيها نصوص الثقافة العربية عبر العصور، من خلال عدة محاور، تشمل المعلقات، اللغة وصناعة الكلام، الفنون الأدبية، السيرة والتراجم، العادات والتقاليد، العجائب والغرائب، العلاقة بين العرب والغرب، هذا بالإضافة إلى نصوص المدونات على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تسلط المحاضرة الضوء على ظاهرة الإبداع الجماعي في كل هذه المختارات؛ حيث تُدمج مقتطفات من أعمال سابقة أو معاصرة دون الإشارة إلى مؤلفيها.

كما تستعرض المحاضرة التباين بين الأدب الذي يهدف إلى التهذيب والتعليم، والأدب الذي يسعى إلى التسلية والترفيه، مع التركيز على القواسم المشتركة بين هذه الأعمال ومنصات التواصل الاجتماعي، من حيث تعبيرها عن حاجة البشر المستمرة للتواصل وتقوية العلاقات الإنسانية.

من جانب اخر عقد مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية ومبادرة "فكر خانة"، ورشة تفاعلية تحت عنوان: "علوم واختراعات من الحضارات"

تأتي هذه الورشة في إطار جهود المكتبة لتعزيز الوعي بأهمية الابتكارات التي قدَّمتها الحضارة المصرية القديمة، والتي ساهمت في تطور العلوم والآداب، حيث تميزت بإنجازات مهمة في مجالات مثل: اللغة، الرياضيات، الفلك، الطب والهندسة..

وتهدف الورشة المجانية إلى تعريف الأطفال بالعلوم الفلكية وأهم الاختراعات المصرية، وقد تعلم الأطفال المشاركون كيفية قياس الوقت باستخدام الساعة المائية، التي كانت مستخدمة منذ حوالي 4000 سنة قبل الميلاد.