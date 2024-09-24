مجموعة الباتروس للفنادق تشارك فى معرض فرنسا الدولى للسياحة والسفر ٢٠٢٤

أعلنت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية الرائدة فى مجال الضيافة فى مصر والمغرب والمملوكة لرجل الأعمال كامل ابو على عن مشاركتها فى معرض فرنسا الدولى للسياحة والسفر الذى سيقام فى الفترة من ١٧ إلى ١٩ سبتمبر الجارى فى العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد رجل الأعمال كامل ابو على مساندته القوية للسياحة المصرية طوال عام ٢٠٢٤ من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة المصرية مؤكدًا أهمية السوق الفرنسى على فنادقنا بالمغرب ومصر..

وفى نفس الإطار أشار كامل أبو على إلى أن تأتى مشاركة المجموعة هذا العام فى بورصة السياحة بباريس تزامنا مع أحتفال المجموعة بالعيد السنوى الثانى والثلاثين للمجموعة داخل مصر بإجمالى عدد غرف يزيد عن الـ١٤ الف غرفة وجناح فندقى و٢٦٠٠ غرفة وجناح فندقى بالمغرب.