باحث اقتصادي: مصر لديها محفظة واسعة من الاستثمارات

قال محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن تم بمنطقة العاشر من رمضان، الذي يعتبر مشروع صديق للبيئة يساهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لكي تكون رائدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

الرخصة الذهبية

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة هاير وضعت أسسها واستثمرت في مصر، إذ إنها من أولى الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، وتم التشغيل الفعلي لها في أقل من عام.

ولفت الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إلى أن جرى استكمال مشروع مجمع هاير باستثمار يفوق الـ40 مليون دولار بالأمس، موضحا أنها رسالة هامة لكل مستثمرين العالم، ويدل على أن الدولة المصرية تسير في الطريق السليم بخطوات ثابتة، فضلا عن أنها تسهل الإجراءات الاستثمارية للمستثمرين وتوفر لهم بيئة آمنة.

دولة المصرية لديها محفظة واسعة من الاستثمارات

وتابع: «الدولة المصرية لديها محفظة واسعة من الاستثمارات، حيث إنها استثمرت بكل قوتها في مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل: "طاقات الجديدة والمتجددة والاستثمار في إعادة التدوير والنقل المستدام والاستغلال الأمثل لموارد المياه والأراضي، فضلا عن النقل الذاتي والمستدام والمباني.