برلماني يثمن حرص وزير الأوقاف على جبر خواطر المفصولين والمنقولين تعسفيًا

أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بحرص الدكتور أسامة الأزهرى بجبر خواطر المفصلوين تعسفياً أو المنقولين تعسفياً من خلال إصدار توجيهاته بإعادة النظر فى وضعهم وإعادة عدد كبير منهم، معلناً تأييده التام لرؤية الوزير بشأن معالجة كافة الملفات مثل خطباء المكافأة وخطباء علي بند التحسين وصكوك الإطعام والأضاحي ومعاناة الإمام.

وأعرب "المير" فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن الدكتور أسامة الأزهرى سيحقق نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق من ملفات وقضايا خاصة بوزارة الأوقاف وفى مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى مشيداً بالاهتمام الكبير من وزير الأوقاف

بقضية الإلحاد والتى يتعرض فيها المجتمع لتسونامى خطير، وهو ملف شائك جداً كما أكد وزير الأوقاف على ذلك.

وأعلن المهندس حسن المير اتفاقه التام مع تأكيد وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى على أن الدولة قضت على الإرهاب أمنيا ولكن ما زال لدينا الكثير فى مواجهة الإرهاب الفكري، ومواجهة الفكر اللادينى المتطرف مثل التنمر والتحرش والطلاق والتراجع القيمي وأن العلاج يعود إلى التصوف فمنهج التصوف للأسف مشوش فى تلك الأيام لكنه خط الدفاع الأول ضد الإرهاب مطالباً من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية بدعم ومساندة الدور المهم لوزارة الأوقاف تجاه مثل هذه الملفات المهمة.