الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-9-2024، بالبنوك المصرية بقيمة قرشين، مسجلًا في البنك الأهلي المصري سعر 12.93 جنيه للشراء، 12.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري سجل 12.95 جنيه للشراء، 12.99 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

ويزيد الإقبال على شراء الريال السعودي بين المصريين مع بدء موسم العمرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك العاملة في مصر، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

12.95 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.93 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.93 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.94 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib

12.91 جنيه للشراء.

13.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبى التجاري

12.63 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.89 جنيه للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.92 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو. من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.