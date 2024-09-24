عربية النواب تثمن التوافق المصري الأريتري الصومالي لتحقيق سلامة الأراضي الصومالية

ثمنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التوافق المصرى والارتيرى والصومالى بشأن احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى الصومالية مؤكدة الأهمية الكبيرة للقضايا التى ناقشها

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع أحمد مُعلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية وعثمان صالح وزير خارجية اريتريا في لقاء ثلاثي مشترك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة بنيويورك.

واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن الاجتماع الثلاثي المصري – الصومالي - الإريتري بمثابة دليل قاطع على التنسيق المشترك على أعلى مستوى والإرادة السياسية لدى الدول الثلاثة على تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية مشيراً الى ضرورة الدعم العربى والأفريقي لهذا الملف المهم من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية

و أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع حرص وتأكيد وزراء خارجية مصر والصومال واريتريا على مواصلة التنسيق والتعاون بشكل وثيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعوب الثلاثة على ضوء ما يربط الشعوب والحكومات الثلاث من صلات أخوة وصداقة فضلاً عن تناغم في الرؤى والمواقف معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدول الثلاثة فى الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الصومالية