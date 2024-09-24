مدير تعليم المنشاة يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس الإدارة

تفقد محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس منها مدرسة مجمع روافع العيساوية الإبتدائية في اليوم الرابع بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية .

هنأ مدير عام تعليم المنشاه المعلمين والمعلمات والتلاميذ ببدء العام الدراسي الجديد ثم تفقد الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والفناء ودورات المياه وتأكد من نظافة المبنى المدرسي ووجود القوائم بالفصول وتسليم الكتب الدراسية وحث أولياء الأمور على أهمية سداد المصروفات الدراسية وإحضار إيصال السداد البريدي للمدرسة.

وأوضح محمد أبو الفضل علي المحاور التعليمية للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" فى إطار الإهتمام ببناء الإنسان في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف الإستثمار فى رأس المال البشري من خلال برنامج لتنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق مستهدفات المبادرة ليشعر المواطن بالمردود الايجابي خلال فترة وجيزة مع العمل على بناء وعى النشئ وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الولاء والانتماء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.