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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

حسام عبد الرحيم.. منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

دكتور حسام عبد الرحيم
دكتور حسام عبد الرحيم

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور حسام محمد عبد الرحيم، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2024/2025.

وقدم دكتور فرحات رئيس جامعة المنيا ، التهنئة للدكتور حسام عبد الرحيم، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، وتحقيق رؤية ورسالة إدارة الجامعة وما تصبوا إليه تجاه أبنائها ، وأكد رئيس الجامعة ، إلى أهمية اندماج الطلاب في الحياة الجامعية واستثمارها، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة، لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ، واكتشاف المواهب والقيادات الطلابية.

مطالباً رئيس الجامعة، بتنفيذ خطة متميزة هذا العام للنشاط الطلابي ، تهدف إلى رفع وعي الطلاب الثقافي والإجتماعي ، وما يهدد الأمن القومي، وتنمية شخصيتهم ، بما ينعكس على تنمية المجتمع وإعلاء قيم الولاء والإنتماء وقبول الآخر، مؤكداً ، على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين منسقي الأنشطة بالكليات ، ومكاتب رعاية الطلاب.

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