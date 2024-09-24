حسام عبد الرحيم.. منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء ، قراراً بتجديد تكليف الدكتور حسام محمد عبد الرحيم، الأستاذ المساعد بكلية دار العلوم، منسقاً عاماً للأنشطة الطلابية بجامعة المنيا للعام الجامعي 2024/2025.

وقدم دكتور فرحات رئيس جامعة المنيا ، التهنئة للدكتور حسام عبد الرحيم، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه، وتحقيق رؤية ورسالة إدارة الجامعة وما تصبوا إليه تجاه أبنائها ، وأكد رئيس الجامعة ، إلى أهمية اندماج الطلاب في الحياة الجامعية واستثمارها، من خلال دعوة الطلاب للمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة، لتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم ، واكتشاف المواهب والقيادات الطلابية.

مطالباً رئيس الجامعة، بتنفيذ خطة متميزة هذا العام للنشاط الطلابي ، تهدف إلى رفع وعي الطلاب الثقافي والإجتماعي ، وما يهدد الأمن القومي، وتنمية شخصيتهم ، بما ينعكس على تنمية المجتمع وإعلاء قيم الولاء والإنتماء وقبول الآخر، مؤكداً ، على ضرورة استمرار التعاون المثمر بين منسقي الأنشطة بالكليات ، ومكاتب رعاية الطلاب.