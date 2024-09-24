القبض على نصاب الجيزة.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالادعاء أنه موظف بإحدى الشركات الحكومية وتحصل منها على مبلغ مالى بمحل سكنها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه وقرر بانتحاله صفة موظف بإحدى الشركات الحكومية للاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، وأضاف بارتكابه واقعتين آخرتين وإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر فقد استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب، عثر على جثته بمنطقة زراعية في الوراق، وذكروا أنهم لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدوا أنهم فوجئوا بتغيبه، وعقب ذلك تم إبلاغهم بالعثور على جثة شاب بالوراق، وتعرفوا عليها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن الشاب كان من متعاطي المواد المخدرة، وحقن نفسه بجرعة مخدر زائدة، تسببت في إنهاء حياته، وبمناظرة جثته، لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، فذكروا أنهم عثروا على الجثة وسط منطقة زراعية، فسارعوا لإبلاغ قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت التحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن غموض العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، حيث تبين أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، مما تسبب في مفارقته الحياة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الوراق، انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، تسببت في إنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.