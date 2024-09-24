محافظ البحيرة تستقبل رئيس وفد الإتحاد الأوروبي

إستقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له.

حيث تأتي الزيارة فى إطار تعزيز الشراكات الدولية وتأكيدًا على عمق العلاقات المصرية الأوروبية، واهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم مشروعات التنمية المستدامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفى بداية اللقاء أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن بالغ سعادتها بزيارة سعادة السفير والوفد المرافق له، والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.

كما أكدت أن هذه الزيارة تجسد دعم الإتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية بالمحافظة، لا سيما في مجالات البيئة والبنية التحتية ومعالجة المياه، والتي تُعد من أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت المحافظ إلى تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين محافظة البحيرة والاتحاد الأوروبي، خصوصًا في ظل إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، الصحة، والخدمات الأساسية.

من جانبه أشاد السفير كريستيان برجر بجهود محافظة البحيرة في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين

وناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلية في مجالات الاستثمار البيئي والمشروعات الخضراء التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ضمن مبادراته في مصر.

والتأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لكافة المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.