صحة الدقهلية تكثف تواجدها بالمدارس تزامنا مع بدء العام الدراسى

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إطلاق حزمة استعدادات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالتزامن مع بدء العام الدراسى لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس، وإعداد خريطة صحية للوقوف على الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسي.

وأكد مدكور أنه تم تفعيل خطة من قبل إدارة رعاية أطفال السن المدرسى برئاسة الدكتورة ولاء فودة وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى استعداداً للعام الدراسى الجديد وكذلك خطة لمواجهة الأمراض المعدية والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية، مشيراً إلى أنه سيتم تغطية المدارس بمسئول صحة مدرسية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى تكثيف المرور الإشرافى المستمر من قبل فرق السن المدرسى لمتابعة أعمال التطعيمات والتأكد من سلامة البيئة الداخلية و الخارجية للمنشآت التعليمية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما شملت الخطة تهيئة الأطباء والممرضات ومديرى ومنسقي المدارس على المحتوى التدريبى الخاص بخدمات الصحة المدرسية، والفحص الطبى الشامل وعلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة الأمراض المعدية.وكذلك الإشراف على المقاصف المدرسية والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة بها طبقاً للشروط الصحية توفير الاشتراطات الصحية للتخزين الجيد للأغذية.