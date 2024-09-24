محافظ سوهاج يتفقد قافلة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أمام الاستاد الرياضي

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، القافلة التموينية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين أمام الاستاد الرياضي بمدينة ناصر، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تتضمن القافلة 4 سيارات لبيع مختلف السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة "سكر، أرز، مكرونة، شاي، زيت، بقوليات، منظفات"، بالإضافة إلى سيارة لبيع الأسماك الطازجة، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل من 15 إلى 30% تخفيض .

وثمن محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفقا لرؤية مصر 2030.

وفي سياق متصل سلم محافظ سوهاج، 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد عبد العليم مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة .

وأوضح سراج أنه تم اعتماد 7703 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد سراج أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.