جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثمان شاب بالبحر الصغير في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمياه البحر الصغير، وتم نقلها لمستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

كانت تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بعثور عدد من الأهالى بدائرة مركز شرطة دكرنس على جثة شخص غريقا بمياه البحر الصغير، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز والإنقاذ النهرى لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من العمر "مجهول الهوية" لقى مصرعه غرقًا في مياه البحر، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيقات في حريق نشب داخل معهد الأورام بسوهاج، وطلبت النيابة التحريات البحث الجنائي حول ملابسات وظروف الواقعة وسؤال بعض العاملين.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل غرف ممرضات معهد الأورام في سوهاج.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، إذ تمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده لباقي الأماكن، كما تم الدفع بعدد 11 سيارة إسعاف.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي في سوهاج، أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إصابات أو ضحايا، وتجرى قوات الحماية المدنية في سوهاج الآن عمليات التبريد.

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة شاب، عثر على جثته بمنطقة زراعية في الوراق، وذكروا أنهم لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدوا أنهم فوجئوا بتغيبه، وعقب ذلك تم إبلاغهم بالعثور على جثة شاب بالوراق، وتعرفوا عليها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن الشاب كان من متعاطي المواد المخدرة، وحقن نفسه بجرعة مخدر زائدة، تسببت في إنهاء حياته، وبمناظرة جثته، لم يتم العثور على أي إصابات ظاهرية.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، حيث أكدوا أنهم عثروا على الجثة وسط منطقة زراعية، فسارعوا لإبلاغ قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن غموض العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، حيث تبين أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الوراق، انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية في الوفاة.