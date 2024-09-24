استعدادًا لمواجهة الأمطار والسيول.. الفيوم تتخذ كافة التدابير الاحترازية

أنهت محافظة الفيوم كافة الاستعدادات الخاصة بمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء القادم من خلال مراجعة مخرات السيول والتأكد من جاهزية محطات الرفع والمحولات الكهربائية.

جاء ذلك من خلال خطة شاملة بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعامل مع ظروف الطقس السيئ "حال حدوثها" خلال الفترة القادمة، والتأكد من الجاهزية التامة لمواجهتها.

وكيل ري الفيوم: غرفة عمليات للتعامل بشكل فوري مع السيول والأمطار

وأوضح المهندس عبدالمنعم سفينة رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن محافظة الفيوم يوجد بها 3 مخرات للسيول، وهي مخر سيل محمود السيد، ويمر بعزبة محمود السيد التابعة لمركز الفيوم ويبلغ طوله 1.5 كم، ويصب فى بحر وهبي، ومخر سيل علي فراج بعزبة علي فراج بنطاق مركز الفيوم، ويبلغ طوله 850 م، ويصب في بحر حسن واصف، ومخر سيل مغيب بقصر الباسل بمركز إطسا ويبلغ طوله 930م ، ويصب في بحر الغرق، مضيفا أن هناك غرفة عمليات من جميع الجهات المعنية كل في مجال تخصصه للتعامل بشكل فوري مع السيول حال حدوثها، مؤكدًا أنه تم تنظيف جميع المخرات من المخلفات وإزالة الحشائش التي ظهرت بها خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى رفع المخلفات والقمامة وإزالة أي تعديات على مساراتها، مشيرًا إلى أن جميع المخرات تحت المراقبة طوال العام عامة وخاصة مع بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام.

وفي هذا السياق تفقد المهندس محمد يونس مدير إدارة ري غرب الفيوم مخرات السيول من خلال المرور على مخر سيول علي فراج ومخر سيول مغيب للتأكد من الجاهزية لمواجهة ظروف الطقس خلال فصل الشتاء القادم.

وصرح مدير إدارة ري غرب الفيوم بأنه تشكيل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مخرات السيول وتطهيرها، وكيفية الاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول حال وقوعها، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول لرفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد اجتماعا مع مسئولي الري والوحدات المحلية للتأكد من الجاهزية والاستعداد لموسم الأمطار، أكد خلاله على أهمية تحديد مواقع أعمال الري الجارية على المجاري المائية، وأماكن المعدات وعددها لما لهذا القطاع من أهمية قصوى في مواجهة ظروف الطقس السيئ، موجهاً بمتابعة أعمال تطهير الترع ومخرات السيول، مشدداً على أن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد لأي تصرفات مائية زائدة تحدث مع تقلبات الطقس، مع المتابعة اللحظية لتنبؤات الظروف الجوية أولاً بأول، وما يتبعها من أمطار غزيرة أو سيول للعمل على سرعة مواجهتها.

ووجه محافظ الفيوم، بمراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، بالتنسيق بين مجالس المدن وقطاع كهرباء الفيوم، لرصد أى ملاحظات بشبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة، للعمل على سرعة تلافيها قبل موسم الأمطار، موجهاً بالتنسيق بين مسئولي الري والكهرباء لمراجعة كافة الكابلات الكهربائية المارة على المجاري المائية ومخرات السيول، وكذا الكابلات المغذية لمحطات رفع مياه الري.