غسالة كهربائية تنهي حياة ربة منزل بجزيرة شندويل في سوهاج

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة تقيم بدائرة مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج مصرعها أثناء قيامها بغسل الملابس على غسالة كهربائية لامست يداها سلك مكشوف صعقها التيار الكهربائي وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة لمركز جزيرة شندويل من مستشفى سوهاج العام بوصول "ياسمين . ع . ح . م" 25 سنة ربة منزل - الى مستشفي سوهاج العام جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء تقيم بدائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كلاً من :- والدة المتوفاة "شادية . م . س . ر" 54 سنة ربة منزل وشقيق المتوفاة "طارق . ع . ح . م" 31 سنة عامل يقيمان بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل طرفهم وحال قيامها بغسل الملابس على غسالة كهربائية لامست يداها سلك عاري مما أدى لصعقها ووفاتها ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طهطا العام عامل زراعي في منتصف العقد الخامس من العمر مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر بأيد اليمنى تعدت عليه زوجته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها بسبب خلافات أسرية وحال تدخل طفلهما في الثالثة عشرة من عمره لفض المشاجرة أصيب بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد يقيمون بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوھاج وجرى ضبط المتهمة والسلاح المستخدم وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طهطا من مستشفى طهطا العام بوصول كل من :- "عادل . ش . ج . د" 45 سنة عامل زراعي مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر وبتر بأصبعي الخنصر والبنصر باليد اليمنى ونجله "مصطفى ع . ش . ج" 13 سنة طالب مصاباً بجرح متهتك بكف اليد اليسرى وقطع بأوتار اليد اليسرى يقيمان بدائرة القسم وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج.

انتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال الأول اتهم زوجته "ثريا . م . ى . م" 27 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزتها مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية وحال تدخل نجلهما المذكور المصاب الثاني للفض بينهما حدثت إصابته وأيد الثاني ما جاء بأقواله .

تم ضبط المتهمة والأداة المستخدمة [ سكين ] وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.