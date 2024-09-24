تحرير 94 محضر إشغال و166 حالة ضبط و87 إزالة فورية بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود رؤساء الوحدات المحلية في شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات، مشدداً ببذل المزيد من الجهود لفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.



حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق والشوارع والميادين بالمدينة وقرى قويسنا البلد و شبرا بخوم، وقد أسفرت عن تحرير 75 محضر إشغال طريق و 110 حالة ضبط و8 محاضر اشتراطات بيئية وإزالة 65 حالة إشغال فوري، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين ، وأكد رئيس المدينة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بنطاق الوحدة المحلية بقويسنا والوحدات القروية التابعة لها لإزالة كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية.



كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات علي حرم الطرق والميادين ، أسفرت عن تحرير 19 محضر إشغال و56 حالة ضبط وإزالة 22 حالة إشغال فوري لتيسير حركة مرور السيارات والمواطنين.



فيما أفادت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن تنظيم حملات صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات بكافة الشوارع العامة ، حيث تم رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات التي تعوق الحركة المرورية والتحفظ عليها وتحرير محاضر حيال المخالفين ، مؤكدة علي استمرار المرور الميدانى على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام أول بأول حفاظاً على حقوق المواطنين.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء عن استمرار شن حملات رفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة حيث تم المرور على سوق زاوية الناعورة ونادر وتم القضاء على الانتشار العشوائي لإشغالات الطرق وخلق سلاسة مرورية بشوارع المدينة .