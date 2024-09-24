شبانة : التفكير في سفر فتوح إلى السعودية قرار خاطئ

انتقد الإعلامي محمد شبانة محاولات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لسفر أحمد فتوح للسعودية للتواجد في مباراة السوبر المقبلة قبل ان يتم استبعاده في اللحظات الأخيرة.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الفترة الحالية يحتاج فيها فتوح للتركيز في التمرينات فقط وتأهيله للمشاركة في المباريات لحين انتهاء أزمته التي يعيشها مؤخرا.

وأضاف شبانة أن ظهور فتوح أو مشاركته في أي مناسبة أو إحتفالية حاليا قد يضره أكثر من الاستفادة المرجوة.

قائمة الزمالك في السوبر الافريقي..

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.