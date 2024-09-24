أخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

يترقب ملايين المواطنين موعد تطبيق التوقيت الشتوي، والذي يترتب عليه الكثير من الأمور في الحياة اليومية، فمع انتهاء فصل الصيف فلكيا اليوم 21 سبتمبر وبداية فصل الخريف غدا وقرب بداية فصل الشتاء،وتطبيق التوقيت الذي يتم به تقديم الساعة إلى الأمام لمدة 60 دقيقة.

ووفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 والخاص بتطبيق نظام التوقيت الصيفي، الصادر مؤخرًا تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

إقرار برلماني

ويشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وبذلك يكون تطبيق التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وسيتم العمل بالتوقيت الشتوي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، بتأخير الساعة 60 دقيقة.

كما صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

ترشيد الاستهلاك بالكهرباء وتطبيق التوقيت

وطبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

وفقا لبيانات مجلس الوزراء.. جاء إقرار العمل بالتوقيت الصيفي فى مصر في أبريل عام 2023 وذلك بعد 7 سنوات من إلغائه، وتم تطبيقه خلال الجمعة الأخيرة من شهر أبريل للعام الماضي 2023 ، وتقوم آلية التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة.