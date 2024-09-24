الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

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شهداء الأقصى تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في نابلس

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خبير: قوات الاحتلال ستتكبد خسائر فادحة إذا شنت هجومًا بريًا على لبنان

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان مشترك - بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة نابلس، فيما توزعت بقيتها على محافظات: جنين، ورام الله، والخليل، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات في حق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، ارتفع إلى أكثر من 10 آلاف و900 مواطن من الضفة بما فيها القدس.

الجيش الإسرائيلي: اطلاق أكثر من 65 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح وإصابة سيدة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه رصد أكثر من 65 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل هذا الصباح، ما تسبب في إندلاع حرائق متفرقة وإصابة سيدة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان للجيش القول إن نحو 10 صواريخ أطلقت على مناطق شرق حيفا ، واعترضت الدفاعات الجوية العديد منها.

وقال مسعفون إن شظايا صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية أصابت امرأة تبلغ من العمر 58 عاما بجروح طفيفة حيث تم نقلها إلى المستشفى فيما تعمل فرق الإطفاء على إخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة كريات شمونة.

وتأتي هذه الهجمات بعد إطلاق صاروخين على نهاريا في وقت مبكر من صباح اليوم، و20 صاروخًا آخر تم إطلاقها خلال الليل على وادي يزرعيل، ليصل إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت اليوم إلى ما يقرب من 90 صاروخًا. وفي الوقت نفسه، دوت صفارات الإنذار في الجليل السفلي.

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